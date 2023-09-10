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محافظ دمياط ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

الأحد، 10 سبتمبر 2023 07:20 م
محافظ دمياط ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية جانب من الاجتماع
دمياط معتز الشربيني

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ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أول اجتماعات اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و المجلس القومى للمرأة.
 
وتناول الاجتماع اختيار المشروعات بالفئات الستة والتى تشمل "المشروعات الكبيرة ،المشروعات المتوسطة ، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مشروعات الشركات الناشئة ، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة "والتى تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجارى ، حيث تم الاختيار بشكل مبدأي للمشروعات التى يتوافر بها المكونين الاخضر والذكى ، واستبعاد المشروعات التى لم يتوفر فيها هذين المكونين ، تمهيدا لعقد اختيار خاص بكل فئة على حدا ، لعرضهم على اللجنة العليا للمبادرة.
 
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاح كبير فى مرحلتها الأولى، لذا حرصت الدولة على إطلاق مرحلة ثانية منها وذلك لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى، وتحقيقاً للرؤية التنموية مصر 2030، مشيرة إلى أن محافظة دمياط قد حققت تمثيل مشرف بمشروعات يتحقق بها أهداف المبادرة.

دمياط

اخبار دمياط

المشروعات الخضراء الذكية



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