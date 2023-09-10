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فرنسا تعلن حصيلة ضحاياها فى زلزال المغرب.. مصرع شخص وإصابة 8 آخرين

الأحد، 10 سبتمبر 2023 04:18 ص
فرنسا تعلن حصيلة ضحاياها فى زلزال المغرب.. مصرع شخص وإصابة 8 آخرين زلزال
أحمد علوى

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مساء السبت، أن فرنسيا لقى حتفه وأصيب 8 آخرين في الزلزال الذي ضرب المغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

 

وأضافت أن المواطن الفرنسي توفي متأثرا بسكتة قلبية خلال الزلزال، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

 

وقالت الوزارة "إننا نأسف لوفاة مواطن فرنسي في أغادير إثر نوبة قلبية خلال الزلزال"، كما حددت هوية ثمانية فرنسيين مصابين.

 

وأفادت بأنها على اتصال وثيق بهم من أجل ضمان حسن رعايتهم.

 

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى أكثر من 2000 قتيل، حتى حدود العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.

 

وقالت الوزارة في بيانها: "إلى حدود الساعة العاشرة مساء بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".

 

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.

 

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

 

جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.

 

 


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