غرفة الصناعات الهندسية تعقد اجتماعا لبحث تحقيق التكامل في بناء وإصلاح السفن الأربعاء

كتب إسلام سعيد

تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة لقاء موسعًا الأربعاء القادم لبحث فرص التكامل وتعميق الصناعة المحلية الخاصة ببناء وتصنيع السفن وذلك من خلال تعريف كبرى الشركات الصناعية الموردة للصناعات التكميلية الخاصة بصناعة وبناء السفن باحتياجات هذه الصناعة.

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة إن هذا الاجتماع يأتي بناء على مقترح من شعبة بناء وإصلاح السفن برئاسة اللواء إبراهيم الدسوقي لتحقيق نوع من التكامل بين أعضاء الشعبة وممثلي الصناعات التكميلية المختلفة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتدبير احتياجات هذه الصناعة محليا والحد من الاستيراد .

وتتميز صناعة بناء وإصلاح السفن بأنها صناعة ثقيلة وتتداخل مع العديد من القطاعات الصناعية الاخري وتحتاج مواصفات في مكوناتها ذات طبيعة خاصة و لذلك يتم استيراد قرابة 80% من مكونات السفن من الخارج و يهدف هذا الاجتماع الى معرفة المواصفات المطلوبة وآلية تصنيعها في مصر لتعميق هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي والحد من الاستيراد.

وقال المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة إنه من المنتظر أن يشارك في اللقاء رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة المواصفات والجودة ورئيس مركز تحديث الصناعة ورئيس هيئة الراقابة الصناعية رؤساء الترسانات البحرية بالإسكندرية والسويس وبورسعيد والشركات العاملة في بناء وصناعة وإصلاح السفن.

وسيشارك في اللقاء ممثلين عن وزارة الانتاج الحربي و الهيئة العربية للتصنيع وأيضا ممثلين من شعبة الآلات والمعدات وشعبة الصناعات المغذية للسيارات وشعبة الادوات الكهربائية والكابلات وشعبة الأجهزة الالكترونية.