اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 سبتمبر 2023 04:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

غانا تستوفي أوراق اعتمادها كعضو مراقب في تحالف الباسيفيك

الأحد، 10 سبتمبر 2023 03:32 م
غانا تستوفي أوراق اعتمادها كعضو مراقب في تحالف الباسيفيك غانا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمدو بويميا نائب رئيس الدولة في غانا إن بلاده حصلت على وضعية مراقب في منظمة تحالف الباسيفيك وهو تجمع إقليمي يضم شيلى وكولومبيا والمكسيك وبيرو.

وأضاف بويميا أن تمتع بلاده بوضعية مراقب في هذا التجمع الإقليمي سيتيح لها مجالات أكبر للتعاون التجاري مع دول التجمع المواجهة لها.


وطلب في جلسة للبرلمان الغاني ، من رئيس لجنة العلاقات الخارجية ، بحث المصادقة على تمتع غانا بهذا الوضع لإدراج الموافقة البرلمانية على ذلك ضمن الأوراق المطلوبة للحصول على صفة مراقب في تجمع الباسيفيك الذي تأسس في 28 أبريل عام 2011


محمدو بويميا

غانا

منظمة تحالف الباسيفيك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة