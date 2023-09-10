غانا تستوفي أوراق اعتمادها كعضو مراقب في تحالف الباسيفيك

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قال محمدو بويميا نائب رئيس الدولة في غانا إن بلاده حصلت على وضعية مراقب في منظمة تحالف الباسيفيك وهو تجمع إقليمي يضم شيلى وكولومبيا والمكسيك وبيرو.

وأضاف بويميا أن تمتع بلاده بوضعية مراقب في هذا التجمع الإقليمي سيتيح لها مجالات أكبر للتعاون التجاري مع دول التجمع المواجهة لها.



وطلب في جلسة للبرلمان الغاني ، من رئيس لجنة العلاقات الخارجية ، بحث المصادقة على تمتع غانا بهذا الوضع لإدراج الموافقة البرلمانية على ذلك ضمن الأوراق المطلوبة للحصول على صفة مراقب في تجمع الباسيفيك الذي تأسس في 28 أبريل عام 2011