"عقب سيجارة" يتسبب فى نشوب حريق بشقة وإصابة مالكها فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على عرى حريق شب بإحدى العقارات بدائرة قسم ثان سوهاج وتحديدا بصالة شقة بالطابق الرابع من ذات العقار نتج عن الحريق إصابة مالك الشقة بحالة إختناق، وتم نقله للمستشفى الجامعى لإسعافه وتصرح له بالخروج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بشقة داخل إحدى العقارات دائرة القسم ووجود مصاب، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بشقه بأحد العقارات دائرة قسم ثان سوهاج، حيث تبين نشوب حريق بصالة شقة بالطابق الرابع ملك المدعو مدحت ص ع ع 59 سنة موظف، ومقيم بمفرده بذات العنوان، وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة مالك الشقة المذكور "حالة إختناق"، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وتلقي الإسعافات اللازمة وصرح له بالخروج وبسؤال أيد بمضمون ما سبق، وأضاف أنه حال إستيقاظه من النوم فوجئ بوجود دخان كثيف داخل الشقة وإشتعال النيران بمنضدة وكراسي السفرة، وعلل سبب الحريق تركه لبقايا سجارة مشتعله علي منضدة السفرة، ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.