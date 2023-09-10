اليوم السابع
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عروض مبهرة خلال حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان.. صور

الأحد، 10 سبتمبر 2023 11:31 ص
عروض مبهرة خلال حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان.. صور جانب من العروض
كتب محمد صبحى

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شهد حفل انطلاق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر، عروضا مبهرة تتحدث عن تاريخ مصر منذ القدماء المصريين وحتى العصر الحديث، بالإضافة إلى استعراضات الموشحات في عصر المماليك ثم عصر الانتصارات. 
 
وشارك في العرض الافتتاحي 142 طالبة و30 طالبا من كليات التربية الرياضية للبنات والبنين، وشارك في طابور الأعلام 53 طالبة، وتعبر العروض الرياضية في حفل الافتتاح عن ثلاث حقب زمنية مختلفة وهي مصر القديمة والوسطى وصولًا بالجمهورية الجديدة.
 
 شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء أمس السبت، حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية في نسخته الثالثة عشر في جامعة حلوان، المقام برعاية الدكرتو مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعقد خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، بحضور د. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وممثل عن الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ود. عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة ونواب رؤساء الجامعات وممثلي الجامعات المُشاركة والطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد.
 
 
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اسبوع شباب الجامعات

التعليم العالى

جامعة حلوان

كلية التربية الرياضية



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