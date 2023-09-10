طقس مطروح اليوم.. الحرارة العظمى 35 درجة واستمرار الإقبال الكبير على الشواطئ

مطروح - حسن مشالي

يستمر الطقس المعتدل على محافظة مطروح الساحل الشمالي، اليوم الأحد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وسجلت الصغرى 21 مئوية والعظمى 35 درجة مئوية، مع زيادة نسبة الرطوبة في الجو، وتساهم الأجواء الشاطئية في تخفيف الإحساس بالحرارة، لتصبح الأجواء لطيفة أكثر على المناطق الساحلية والشواطئ التي تقبل عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

وتشهد فترة المساء انخفاضا في درجات الحرارة، وطقساً أكثر اعتدالا على كافة الأنحاء، ويزيد الشعور بالطقس الحار في بعض ساعات النهار، على المناطق الصحراوية والبعيدة عن الشريط الساحلي، واعتدال الطقس على شواطئ البحر، ذات الأجواء المصيفة اللطيفة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتقبل أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف المحافظات، على مطروح والساحل الشمالي، هرباً من الحر وللاستمتاع بالأجواء اللطيفة على الشواطئ، وقضاء إجازة المصيف في أجواء ممتعة وممارسة السباحة واللعب في المياه وعلى الرمال والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، على شواطئ مطروح والساحل الشمالي.

ويتوافد المصطافون على مختلف الشواطئ وكورنيش البحر، للإستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، في ظل أجواء مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحي.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.