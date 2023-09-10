ضبط سيدة و5 أشخاص بحوزتهم 4 تماثيل و2 سبيكة ذهبية فى جرجا سوهاج

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبة لقطاع الجنوب يفيد بورود معلومات أكدت صحتها اللتحريات مفادها قيام سيدة وبعض الأشخاص لأخرين بعرض بعض القطع الأثرية وأخرى ذهبية للبيع مقابل مبالغ مالية وأنهم متواجدين داخل شقة سكنية بدائرة قسم جرجا.

وعلى الفور وعقب عرض المعلومات على اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية كلف العميد رئيس مباحث المديرية بسرعة تشكيل فريق بث وتقنن الإجراءات وضبط المتهمين متلبسين بالحرز والحيازة من خلال إستهداف المسكن المتحرى عنه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق البحث وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن وتم ضبط السيدة المشار إليها في لتحريات وبرفقتها عبد الرحيم ح ت ا 51 سنة عامل ومقيم الجيزة ، ويسري ا م ع 53 سنة فني أعمال إلكترونية - ومقيم الإسكندرية، وصبري م ر ر 55 سنة حاصل علي دبلوم صناعي ومقيم القاهرة، ومحمود السيد فراج أحمد 51 سنة عامل، ومصطفي م ا ف21 سنة عامل ويقيمان دائرة مركز العسيرات داخل صالة بشقة سكنية بالطابق الأرضي مملوكة للأخيرة وتلاحظ أمامهم وجود" 4 " تمثال، و" 2 " سبيكة ذهبية مختلفي الأشكال والأحجام " يشتبه أن تكون أثرية ".

تم ضبط المذكورين والتحفظ علي المضبوطات وبمواجهتهم قرروا بأن المضبوطات مقلده وخاصة بالرابع والخامس والسادسة وأن الأول والثاني والثالث كانوا طرفهم لشرائها كونهم يقومون بالإتجار فـي القطع المقلدة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العام التي تولت التحقيق.