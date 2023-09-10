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صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 10 سبتمبر 2023 10:27 ص
صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تباين.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 19437 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 23358 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 8141 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 3837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 5635 نقطة.

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