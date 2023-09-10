صحيفة: دانيال خليفة حاول الفرار من سجن بريطانى قبل أسبوع من نجاحه فى الهرب

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية أن دانيال خليفة، أبرز المطلوبين فى بريطانيا، والذى فر من سجن واندسوورث وظل هاربا لمدة 4 أيام قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه، حاول الهروب الشهر الماضى باستخدام نفس الطريقة عبر ربط نفسه بشاحنة توصيل الطعام، ولكن لم تفلح محاولته لانقطاع الأربطة بسبب وزنه، وهو ما أصلحه فى المحاولة الثانية.

وأوضحت الصحيفة أن خليفة، 21 عامًا، الذى يواجه تهم بالإرهاب والتجسس لدولة معادية، والتخطيط لوضع قنبلة مزيّفة، حاول الفرار من السجن فى 31 أغسطس قبل أن تنجح محاولته فى 6 سبتمبر.

وبعد ساعات من فراره، أثيرت تساؤلات حول سبب عدم احتجاز خليفة فى سجن شديد الحراسة، وحول كيفية تسلّله خارج أسوار السجن.

وقال سجين خدم إلى جانب خليفة أثناء حبسه احتياطيًا بتهمة الإرهاب والتجسس الليلة الماضية: "كان دائمًا يتفاخر بالهروب من السجن. كان يقول "فقط شاهدني!" لقد كان سرًا معروفا لأنه كان صارخًا جدًا بشأنه.

وأضاف لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية "أنا مندهش أن أحدا من الحراس لم يبلغ عنه."

وكانت مصادر قد أخبرت صحيفة ذا صن يوم الأحد عن الهروب السابق وكيف انقطعت الأربطة.

وقالت الصحيفة، إن خليفة كان يغمز ويضحك للشهود المذهولين الذين خرجوا للنزهة على طول مسار قناة جرينفورد.عندما ألقت الشرطة القبض عليه بعد أربعة أيام من هروبه. وتم القبض عليه من قبل شرطة مكافحة الإرهاب بعد أن قاموا مع جهاز المخابرات الداخلية وجهاز المخابرات البريطانية، بتجميع القوات، وقاموا بالتنصت على الهواتف وداهموا "منزلًا آمنًا".

وانتهت أيامه الأربعة فى الساعة 10.41 صباحًا أمس عندما قام عميل سرى بسحبه من دراجة بينما كان يقود دراجته على طول ممر القناة.

وقال الشاهد إيثان أندروز، 20 عامًا: "نظر الرجل إلى وغمز لى وبدأ يضحك".