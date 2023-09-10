اليوم السابع
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شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه لجميع العاملين

الأحد، 10 سبتمبر 2023 06:00 م
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه لجميع العاملين الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر
كتب لؤى على

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وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة قدرها 1200 جنيه مقطوعة من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2023-2024 لكل العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها.
 
وتصرف مكافأة شيخ الأزهر، للمدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقادين بنظام أجر الحصة والمتعاقدين بنظام أجر اليويمة (عاملات رياض الأطفال) والمنتدبين بالمناطق الأزهرية خصمًا على بند 3 نوع 14 مكافأة الامتحانات. 
 
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شيخ الازهر

الازهر الشريف

مكافأة 1200 جنيه

الازهر



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