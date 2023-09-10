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شاهد المنازل والخدمات المتاحة للمستفيدين من مشروع استصلاح الأراضى بالوادى الجديد

الأحد، 10 سبتمبر 2023 11:31 م
شاهد المنازل والخدمات المتاحة للمستفيدين من مشروع استصلاح الأراضى بالوادى الجديد المنزل بالوادي الجديد المخصصة للأهالي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المنازل المخصصة للمستفيدين من الأراضي المخصصة في الوادي الجديد للمتقدمين للحصول عليها لزراعتها والإقامة بها، والخدمات المتاحة بقرى بشاير خير الوادي، والتي تضم مدرسة ووحدة صحية ومسجد ومخبز وملعب رياضي ومشروع صوب زراعية ومحلات تجارية، كما تفقد الأراضي الزراعية المخصصة للمشروع، مشيدا بجودة وملائمة التربة والمناخ لكافة أنواع الزراعات.
 
وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن محافظة الوادي الجديد انتهت من إنشاء وتأثيث 90 منزلاً بقرية بشائر خير الوادي شمال مدينة الخارجة، كمرحلة أولى للمستفيدين من محافظة كفر الشيخ، ويحتوي المنزل على أثاث كامل من حجرات نوم وأنتريه، وأدوات كهربائية وغيرهم،  فضلًا عن استصلاح 400 فدان بالمنطقة المجاورة للقرية بواقع 4 أفدنة لكل مستفيد.
 
جاء ذلك عقب مشاركة عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في الاجتماع الذي عقده اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ووفد محافظة كفر الشيخ ولفيف من القيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لمشروع الجذب السكاني الذي تنفذه الوادي الجديد وفقًا لبروتوكول التعاون المُوقَع مع عدد من محافظات الجمهورية؛ لاستقدام وتوطين عدد من المواطنين مع توفير منزل وقطعة أرض زراعية لكل مستفيد بالمشروع.
 
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتوطين التنمية المستدامة بالخروج من الوادي الضيق، وتعمير واستصلاح الأراضي الزراعية الشاسعة الصالحة للزراعة بنطاق محافظة الوادي الجديد، مثمناً اتجاه العديد من أبناء المحافظة للاستزراع.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، هناك نماذج متميزة من أبناء المحافظة بعدد من المحافظات، تبنوا مشروعات زراعية ناجحة، مؤكداً أن توقيع البروتوكولات تنفيذاً للتوجه العام للدولة من أجل الخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلا للمشكلة التي تعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتعد بمثابة حل لأزمة التكدس السكاني الكبير الذي تشهده، والتي أدت إلى الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية.
 
اثاث المنزل
اثاث المنزل

احد حجرات النوم
احد حجرات النوم

الاجتماع مع محافظ الوادي الجديد
الاجتماع مع محافظ الوادي الجديد

المنازل المعدة لأهالي كفر الشيخ بالوادي الجديد
المنازل المعدة لأهالي كفر الشيخ بالوادي الجديد

المنازل المعدة لأهالي كفر الشيخ
المنازل المعدة لأهالي كفر الشيخ

المنازل المعدة
المنازل المعدة

المنزل بالوادي الجديد المخصصة للأهالي
المنزل بالوادي الجديد المخصصة للأهالي

بعض الخدمات المتاحة
بعض الخدمات المتاحة

بعض محتويات المنزل
بعض محتويات المنزل

تفقد المنازل بالوادي الجديد
تفقد المنازل بالوادي الجديد

توفير أدوات منزليه وكهربائية
توفير أدوات منزليه وكهربائية

جانب من الحضور من وفد كفر الشيخ
جانب من الحضور من وفد كفر الشيخ

جانب من الحضور
جانب من الحضور

جانب من الوفد
جانب من الوفد

حجرة النوم
حجرة النوم

متابغة نوعية المنتجات
متابغة نوعية المنتجات

محتويات المنزل_1
محتويات المنزل_1

مسجد القرية_1
مسجد القرية_1

منازل مخصصة للمزارعين
منازل مخصصة للمزارعين

نائب محافظ كفر الشيهخ يتفقد انتاج الزراعات بالوادي الجديد
نائب محافظ كفر الشيهخ يتفقد انتاج الزراعات بالوادي الجديد

وحدة صحية
وحدة صحية

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

الوادي الجديد

رئيس الوزراء

التنمية المحلية



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