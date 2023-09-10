محافظ كفر الشيخ: تقديم الخدمات لـ2.3 مليون مواطن ضمن حملة 100 يوم صحة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة " 100 يوم صحة " قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الاحد، 25 يونيو حتى 8 سبتمبر 2023، لـ2 مليون و300 ألف و855 مواطنًا، ما بين مبادرات رئاسية وإحالة (المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية ).

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتم تطعيم 461 ألفًا و355 طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 180 ألفًا و746 منتفعة، بالإضافة إلى 177 ألفًا و26 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة وتم صرف 174 ألفًا و647 وسيلة تنظيم الأسرة، وعمل 208 ألفًا و485 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وذلك ضمن فعاليات المبادرة، وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 149 ألف و496 منتفعة بالإضافة إلى 144 ألفا و419 زيارة المنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 141 ألفًا و319 وسيلة تنظيم الأسرة وعمل 170 ألفًا و862 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأكدت الدكتورة أمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية، تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ31 ألف و328 متردد، ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 513 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 3646 منشأة غذائية، وأخذ 814 عينة مواد غذائية، وتحرير 1523 محضرًا للمنشآت المخالفة، وضبط 119 منشأة بدون ترخيص، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 2 مليون و170 ألف و5 كيلو من الأغذية المختلفة، و402 لتر سوائل، وأنه تم المرور على 553 محطة لمياه الشرب، و125 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى.