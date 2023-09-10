رومانيا تستدعى القائم بالأعمال الروسى بسبب شظايا طائرة مسيرة

وكالات

قالت وكالة الأنباء الرومانية عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، إن وزارة الخارجية الرومانية استدعت القائم بالأعمال الروسي بعد اكتشاف شظايا جديدة من طائرة مسيرة مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي موجودة على الأراضي الرومانية.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الرومانية العثور داخل أراضي رومانيا على شظايا طائرة مسيرة يستخدمها الجيش الروسي، وقال الرئيس كلاوس يوهانيس إن هذا يشير إلى انتهاك غير مقبول للمجال الجوي للبلاد.

وأضاف يوهانيس في بيان أنه أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بالعثور على شظايا الطائرة، وهي ثاني طائرة مسيرة تتحطم في الأراضي الرومانية في غضون أيام.

وتابع أن ستولتنبرج أكد مجددا تضامن الحلف الكامل مع رومانيا.

وقال يوهانيس إن عثور السلطات على "شظايا جديدة لطائرة مسيرة على الأراضي الرومانية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا يشير إلى حدوث انتهاك غير مقبول للمجال الجوي لرومانيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، مع وجود مخاطر حقيقية على أمن مواطني رومانيا في المنطقة".

وأردف: "أدين بشدة هذا الحادث الناجم عن الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب".