اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا تسقط طائرة مسيرة حاولت مهاجمة مقاطعة بيلجورود

الأحد، 10 سبتمبر 2023 05:09 م
روسيا تسقط طائرة مسيرة حاولت مهاجمة مقاطعة بيلجورود الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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قال محافظ مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إن وسائط الدفاع الجوى التابعة للجيش الروسي، تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية عند اقترابها من منطقة "بيلجورود".

وأضاف حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم: "عملت وسائط الدفاع الجوية التابعة للجيش الروسى فى منطقة بيلجورود، وتم إسقاط طائرة بدون طيار معادية حاولت الاقتراب من المنطقة".

وأشار المحافظ إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات.

وسقطت إحدى شظايا المسيرة الجوية فى حديقة عقار سكنى خاص، وتقوم الهيئات المختصة فى الوقت الراهن بفحص منطقة الحادث.

 


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