الحماية المدنية بالدقهلية تتمكن من السيطرة على حريق شقة سكنية بالمنزلة

الدقهلية - محمد الحبشى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمدينة المنزلة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وكشفت المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي في التوصيلات الداخلية بالشقة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة، بنشوب حريق في شقة بالبندر.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية، والتي دفعت بسيارتي إطفاء لمكان البلاغ محل الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل إمتداده لباقي العقار، ودون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكشفت التحريات أن العقار مكون من 3 طوابق، والحريق شب في شقة بالطابق الثالث، ملك المواطن رفعت إ.ال، على مساحة 75 مترا، وكشفت المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي في التوصيلات الداخلية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.