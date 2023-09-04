رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد ختام منافسات بطولة خماسيات كرة القدم

اختتمت جامعة جنوب الوادي، فعاليات منافسات بطولة خماسيات كرة القدم لكليات الجامعة والأندية ومراكز الشباب بقنا، والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بمشاركة 10 كليات و6 مراكز شباب، بإجمالي 160 مشاركا.

وشهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، المباراة النهائية للمنافسات والتي جاءت بين فريقي كلية التجارة ومركز شباب نجع حمد الله، بحضور الدكتور عبد الحق سيد، القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور صدام حسين، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب.

وأسفرت المباراة النهائية عن فوز فريق كلية التجارة بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد لفريق مركز شباب نجع حمد الله، وسلم عكاوي كؤوس البطولة والجوائز المالية والميداليات لأصحاب المراكز الثلاث الأولى، وهم "كلية التجارة، ومركز شباب نجع حمد الله، ومركز شباب مدينة قنا".