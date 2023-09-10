رحيل "رائد العطاء" فى القليوبية.. الدكتور محمد الكرمانى قضى حياته "طبيب غلابة"

القليوبية إبراهيم سالم

فقد مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، اليوم، أحد أعلام طب العظام والعمل الخيري، وهو الدكتور محمد الكرماني أبو ستيت طبيب الغلابة والأعمال الخيرية، والذي أطلق عليه الأهالي ومحبيه لقب "رائد العطاء بالقليوبية"، عن عمر ناهز 90 عاما، قضاها في خدمة أهالي قرية طحانوب بمركز شبين القناطر، مسقط رأسه، وتاركا 3 أبناء، منهم طبيبان ومهندس أوصاهم باستكمال مسيرته.

ومن المقرر أن تُجرى مراسم تشييع جنازة طبيب الغلابة في القليوبية عقب صلاة العصر، ليواري جسده الثرى في مدافن الأسرة بقرية طحانوب مركز شبين القناطر بالقليوبية، حيث سادت القرية حالة من الحزن على الفقيد.

وأكد الأهالي، أنه كان رائدا للخير والعطاء، ولم يبخل على أحد منهم بمشورة أو مساعدة، كما قدم العديد من المشروعات الخيرية لخدمة المجتمع بالقرية والقري المجاورة

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء للراحل الدكتور محمد الكرماني أبوستيت، وأعلن أبناؤه تفاصيل جنازته، حيث كتب الدكتور ممدوح الكرماني أستاذ جراحة العظام على صفحته بموقع "فيس بوك"، قائلا "إنا لله و إنا إليه راجعون.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، العزاء لكل من يعرف هذا الرجل.. نحسب أن كل حياته كانت لله العبد الفقير إلى الله الغني بالله (الدكتور الكرماني) في رحاب الله يقتصر العزاء على تشييع الجنازة حسب وصيته من مسجد الرحمة في طحانوب مع صلاة العصر".

فيما نعت محافظة القليوبية، بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الراحل، باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر ومديرا سابقا لمستشفى بنها التعليمي في وقت سابق، وأحد رموز العمل العام والأهلي بالمحافظة حيث وجهت لأسرته وذويه العزاء في الفقيد داعين الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.