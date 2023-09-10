مركز شباب القليوبية يحصد المركز الثانى بالبطولة العربية "الكيك بوكسينج" فى العراق

القليوبية إبراهيم سالم

حصل محمود خالد أمام من فريق الكيك البوكسينج، بمركز شباب مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، بالمركز الثاني فى منافسات وزن 57 كجم على مستوى البطولة العربية المقامة بدولة العراق الشقيقة، خلال الفترة من 6 حتى 11 سبتمبر الحالي.

وأعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن سعادته بتحقيق البطل ضمن البعثة المصرية للفريق الكيك بوكسينج في التقييم العربي، وحصولهم على الميدالية الفضية والمركز الثاني في المحافل العربية، واعتبار هذا انجاز موفق للشباب ورفع راية المحافظة لفوز في مثل تلك البطولة.

وأكد الصبروط، أهمية دور مراكز الشباب في تنشئة الجيل الصغير رياضيًا وبدنيًا ليصعد للسن الشباب وهو يمتلك البنية التحتية القادرة على تحقيق هذا الفوز، كما أنه ساعد من البداية على ترسيخ قيم اجتماعية في الوجدان منذ نعومة الأظافر نجني ثمارها الآن، مشيرًا إلى أن الاهتمام الحالي لتقديم أفضل الخدمات والأنشطة في المجالات المختلفة، يرجع الفضل فيه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لرعايته التامة للألعاب الفردية، فأصبحت مصر تشارك فى المحافل الدولية والعربية وتحقيق مراكز أولى.