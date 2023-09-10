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حياة كريمة.. تطوير وصيانة بيت ثقافة دلجا في المنيا بتكلفة 150 ألف جنيه

الأحد، 10 سبتمبر 2023 09:00 ص
حياة كريمة.. تطوير وصيانة بيت ثقافة دلجا في المنيا بتكلفة 150 ألف جنيه تطوير وصيانة بيت ثقافة دلجا بديرمواس
المنيا-حسن عبد الغفار

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تشهد قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، تطورا كبيرا فى مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الثقافى، حيث يجرى تطوير بيت الثقافة، ليكون منارة ثقافية مجانية لأبناء القرية، فى ظل حياة كريمة والمشروعات الأخرى التى تجرى داخل القرية بمختلف القطاعات. 
 
وذلك لنشر الوعي والثقافة والفنون والاداب واعداد وتجهيز بيئة عمل مناسبة للقائمين على هذه الانشطة بتحديث وتطوير ورفع كفاءة منشأتها لمسايرة متطلبات المرحلة وإحتياجها، ويجرى أعمال صيانة وتطوير بيت ثقافة دلجا والذي شمل صيانة وتطوير كافة المرافق بالمبني والتى  وصلت تكلفته الإجمالية 150الف جنيه تقريبا. 
 
ووجه عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، بضرورة إنهاء الأعمال وفق المعايير وشروط ومواصفات الجودة مع المتابعة المستمرة لضمان عدم التلاعب في مواد البناء، كما طالب العاملين بثقافة دلجا بالحفاظ على المبني وبمايحتويه من أثاث وتجهيزات.
 
واكد رئيس المركز، أن هذا التطوير الذي تم تنفيذه للمبني ياتي ضمن باكورة أعمال النهضة الشاملة في كافة القطاعات بالمركز بشكل خاص والمحافظة بشكل عام وهو ما يتناغم وتوجهات القيادة السياسية وسعيها لتوفير حياة كريمة بقري الريف المصري بما يتماشي مع الجمهورية الجديدة.
 

حياة كريمة

ديرمواس

ثقافة دلجا

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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