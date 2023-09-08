محطات صرف صحى ومعالجة.. قرى المنيا تتغير مع حياة كريمة.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

حياة كريمة مشروعات لا تنتهى بمختلف قرى محافظة المنيا، تنوعت بين مشروعات للصرف الصحى ومحطات المعالجة ووحدات التامين الصحى الشامل، وغيرها من المشروعات التى تساهم فى تغيير الواقع إلى الأفضل بعد سنوات من الانتظار، ونشر السعادة والفرحة بين المواطنين، الأمل الجديد الذى اطلقته تلك المبادرة فى الحياة الكريمة، التى تشمل 192قرية و757 تابع ويتم تنفيذها فى 5 مراكز بالمنيا، من دير مواس جنوبا، للعدوة شمالا بتكلفة إجمالية حوالى 30 مليار جنيه.

مع إضافة مركزى سمالوط وبنى مزار بواقع 102 قرية فى المرحلة الثانية، حيث تشهد قرى مركز مغاغة الكثير من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومنها قرى بلهاسا ودهمرو وميانه وغيرها من القرى وقال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، انه يقوم بعدد من الجولات لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات جولة ميدانية وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات ومنها اعمال الصرف الصحى لقرية ميانه وبلهاسة واطنية ودهمرو ومحطة معالجة صرف صحى بلهاسة والذى تنفذه الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى الجهاز التنفيذى لمحافظة المنيا، كذلك اعمال الوحدة الصحية بقرية بلهاسه طبقا لمنظومة التأمين الصحى الشامل والذى يتم تحت اشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد .

وقال أن المتابعات الهدف منها متابعة الموقف التنفيذى ميدانياً لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد.

مشروعات الصرف الصحى ومحطات المعالجة

وقال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا يجرى العمل فى العديد من محطات المياه بالمحافظة ومنها محطة مياه العدوة المرشحة الجديدة بطاقة 200ل/ث واعمال تطوير مبنى الحملة ومخازن فرع العدوه وكذلك اعمال تطوير محطة المياه المرشحة بالعدوه بطاقة 60 ل / ث.

كذلك العمل فى مشروع مجمع الورش المركزيه للشركه بقرية 4 العزيمة بسمالوط والتى تضم عدة ورش ومنها ورشة التنفيذ الذاتى لتصنيع الأغطية الخرسانية الخاصة بغرف محابس المياه والصرف الصحى والتى تغطى كافة احتياجات الشركة وفروعها من الأغطية وايضا جميع مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى حياة كريمه.

وأضاف قائلا هناك أيضا يجرى اعمال مصنع إنتاج القوالب الخرسانية Mblockوالمستخدمة فى محطات المياه ومشروعات حياة كريمة ويضم المجمع ايضا ورشه الكهرباء ولف المواتير وورشه الميكانيكا وصيانة الطلمبات وورشه اللحام ورشه معامل القدرهpf ورشه معايره اجهزه القياس.

وأكد السعيد أن المجمع سيقوم بصيانه جميع المعدات الخاصة بالشركة من خلال العماله المدربة والمؤهلة للقيام بالاعمال، هذا إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد محطة معالجة صرف صحى ابو قرقاص، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 40000 متر مكعب يوميا كما انه جارى عمل توسعات لتصبح طاقتها الاستيعابية 60000 متر مكعب يوميا.



قرى المنيا تتغير مع حياة كريمة (1)



قرى المنيا تتغير مع حياة كريمة (2)