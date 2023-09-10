جامعة سوهاج تبحث أوجه التعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافى

سوهاج محمود مقبول

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، مع الدكتور محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، وذلك لبحث آليات التعاون الثقافى بين الجانين فى كافة المجالات، بحضور جلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج.

وأوضح النعماني انه هذا اللقاء جاء تنفيذاً لإستراتيجية الجامعة في فتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب، وتنمية قدراتهم ووعيهم ومسؤوليتهم الوطنية، وتشجيعًا لهم على صقل مواهبهم، حيث تناول مناقشة تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية مع بداية العام الجامعي 2023 - 2024، وذلك بهدف إكتشاف المبدعين من الطلاب والطالبات في مختلف القطاعات الثقافية، لتنمية هذه الموهبة وصقلها بالمهارات والمعارف اللازمة.

وأضاف النعماني، أنه تم مناقشة تنظيم معارض الفن التشكيلي للطلبة والطالبات بالجامعة، بهدف تنمية وتطوير قدرات الطلاب الإبداعية ومنحهم فرص المشاركة بأعمالهم الفنية فى المحافل المختلفة، و إقامة صالونات الشعر مع رموز المدارس المختلفة فى الشعر والنقد، لتصويب مسارات المواهب الادبية والاحتكاك مع المهتمين بالشعر، و إقامة ندوات فكرية وتوعوية مع رموز الفكر والثقافة والإعلام والفن، وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والإجتماعية، بهدف تعزيز قيم الولاء والإنتماء للوطن، وبث روح العمل التطوعي لخدمة المجتمع والإقتداء بالنماذج على كافة الاصعدة.

وأشار الدكتور محمد نبيل إلى أنه من خلال التعاون سيتم تنظيم حفلات فنية ما بين الفنون الشعبية والموسيقي العربية بهدف الحفاظ على جماليات الذوق العام، والتدريب على التذوق الفنى الايجابي وإستعادة القيم الفنية من خلال الموروث الشعبى، ومن خلال الأغاني الوطنية والقيمية والدينية وغيرها، وإقامة معارض للكتاب بأسعار مخفضة بهدف إثراء المكتبة الخاصة لكل طالب وتحقيق ثراء معرفى، الي جانب تنظيم مسابقات إبداعية تنافسية بين الطلاب ومنها الموسم المسرحى او الدورى بين كليات الجامعة.