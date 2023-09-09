فوز جامعة سوهاج على "السويس" بأسبوع شباب الجامعات المصرية الـ 13 بحلوان

سوهاج محمود مقبول

فازت جامعة سوهاج ، على جامعة السويس، في مباراة كرة اليد 20 – 10 خلال اللقاء الرياضي الذي دار بينهما منذ قليل على ملاعب جامعة حلوان، وذلك ضمن فاعليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلى 14 من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة 40000 طالبا وطالبة يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصة واهلية وتكنولوجية، وذلك تحت شعار "الجمهورية الجديدة… حلم وطن "صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وقد أنهى فريق الجامعة لكره اليد الشوط الأول بنتيجة 12- 4، وفى الشوط الثانى حقق الفريق فوزه 20 مقابل 10 لفريق جامعة السويس.

جدير بالذكر أن فريق جامعة سوهاج يتكون من 10 طلاب ويقوم بتدريبه الدكتور ياسر عبد العظيم، والكابتن إسلام حجازي تحت إشراف نشأت عباس مدير ادارة النشاط الرياضي بالجامعة.