بروتوكول تعاون بين كلية علوم ذوى الإعاقة ومركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل ويمثلها الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على الكلية، ومركز الاختبارات الإلكترونية ويمثله د.ولاء سرحان المدير التنفيذى للمركز.

جاء ذلك بحضور الدكتور نبيل مصطفى المدير التنفيذى للمعلومات، والدكتور على ثروت مدير الشبكات بالجامعة، ووكلاء كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل الدكتور سعيد عبد الرحمن والدكتور حسام عوض والدكتورة دعاء خطاب، وفريق عمل مركز الاختبارات الإلكترونية، الدكتورة شاهندة بيومي، المهندس هيثم شبانة، المهندسة سما نصر، وفريق مركز التعليم الإلكترونى المهندس إبراهيم عطية ، المهندسة سها الجزار ، المهندسة شيماء سمير ، المهندس ساره عونى ، المهندسة إيمان البحيري.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلى عن سعادته بهذا البروتوكول ، والذى يهدف إلى تعظيم الإستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل لتوفير برامج مخصصة لأبنائنا الطلاب من ذوى الهمم ، فى إطار توجيهات القيادة السياسية برعايتهم والاهتمام بهم.

كما أكد رئيس الجامعة، توفير كل الدعم والتسهيلات لأبنائه الطلاب من ذوي الهمم ، وتذليل كافة الصعاب وحل مشكلاتهم، حيث أثبتوا أن لديهم دائمًا القدرة والعزيمة على تجاوز العقبات وتحقيق المستحيل وبرهنوا على أن الإعاقة لن تحول دون تحقيق هدفهم.

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب الببلاوى إلى أن البروتوكول ينص على تصميم الاختبارات الإلكترونية بأكثر من نمط من الأسئلة ودمج الاختبار الالكتروني بنظام القارئ الإلكتروني ، بما تحققه من المساواة بين الطلاب ومراعاة الفروق الفردية بينهم وتوفير السرعة والدقة في الحصول على النتائج، كما أنها تسهم في إجراء التحليلات الإحصائية بسهولة ويسر ما ينعكس علي تطوير وتجويد المخرجات التعليمية.

وأضافت الدكتورة ولاء سرحان أن هذا البروتوكول يهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يقدمه مركز الاختبارات الالكترونية من أساليب حديثة في الاختبار والتقييم الإلكتروني بجميع أنماط الأسئلة المتاحة في الاختبارات التحصيلية ودمج أنظمة الاختبارات الإلكترونية المتاحة بالجامعة مع أنظمة القارئ الإلكتروني كتجربة رائدة بالجامعات المصرية لاختبار الطلاب ذوي الإعاقة.