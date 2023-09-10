اليوم السابع
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توزيع 4500 قطعة ملابس مجانا على 476 أسرة بعدد من قرى الحامول فى كفر الشيخ

الأحد، 10 سبتمبر 2023 04:20 م
توزيع 4500 قطعة ملابس مجانا على 476 أسرة بعدد من قرى الحامول فى كفر الشيخ توفير ملابس ضمن التحالف الوطني
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدينة الحامول بـ محافظة كفر الشيخ، معرض ملابس مجاني، لتوزيعها على الأسر المستحقة والأيتام، ضمن التحالف الوطني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، عن تنظيم معرض ملابس اليوم الأحد، بمركز الحامول وتم توزيع 4500 قطعة ملابس على الأسر المستحقة بقرى حامول العرب والسعيد والأحمدية والطرفيه والشركة وزوبع والشرقي و الزعفران والحلافي، لاستفادة 476 أسرة.
 
توفير ملابس ضمن التحالف الوطني
توفير ملابس ضمن التحالف الوطني

توفير ملابس جاهزة مجانية لعدد من الاسر بالحامول
توفير ملابس جاهزة مجانية لعدد من الاسر بالحامول

توفير الملابس المجانية
توفير الملابس المجانية

توزيع 4500 قطعة ملابس مجانا على 476 أسرة بعدد من قرى الحامول
توزيع 4500 قطعة ملابس مجانا على 476 أسرة بعدد من قرى الحامول

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