توزيع 4500 قطعة ملابس مجانا على 476 أسرة بعدد من قرى الحامول فى كفر الشيخ

شهدت مدينة الحامول بـ محافظة كفر الشيخ، معرض ملابس مجاني، لتوزيعها على الأسر المستحقة والأيتام، ضمن التحالف الوطني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، عن تنظيم معرض ملابس اليوم الأحد، بمركز الحامول وتم توزيع 4500 قطعة ملابس على الأسر المستحقة بقرى حامول العرب والسعيد والأحمدية والطرفيه والشركة وزوبع والشرقي و الزعفران والحلافي، لاستفادة 476 أسرة.
توفير ملابس ضمن التحالف الوطني
توفير ملابس جاهزة مجانية لعدد من الاسر بالحامول
توفير الملابس المجانية
توزيع 4500 قطعة ملابس مجانا على 476 أسرة بعدد من قرى الحامول
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