مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى انقلاب موتوسيكل بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب موتوسيكل، بطريق فوة دسوق بالقرب من قرية قبريط، التابعة لمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين والجثة إلى مشرحة مستشفى فوه للتأمين الصحي، لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فوة، يفيد بانقلاب موتوسيكل، على طريق دسوق فوة، بالقرب من قرية قبريط، نتج عنه مصرع شاب جري وضع جثمانه بمشرحة مستشفى فوة للتأمين الصحي، فيما أصيب 2 آخرين.

وتبين من سجلات مستشفى فوة للتأمين الصحي، أن الحادث نتج عنه وفاة رأفت عبده عبد السلام، 21 سنة، فيما أصيب في ذات الحادث كلا من عبده سيد أحمد، 17سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وجرى نقله للعناية المركزة بالمستشفى، وأصيب محمد ياسر عبد الخالق، 20سنة، بإصابات متفرقة، وجرى عمل الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة للمصابين، ويجري متابعتهم من قبل الفرق الطبية بالمستشفى.