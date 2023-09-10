اليوم السابع
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تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى القطن خلال شهر ديسمبر ..مبيت

الأحد، 10 سبتمبر 2023 01:00 ص
تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى القطن خلال شهر ديسمبر ..مبيت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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‫ أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.
 
وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث القطن ل محصول القطن في الآتي
 
1- تتم الجنية الأولى عندما تصبح نسبة التفتح 50 – 60 % والثانية عند تفتح باقى اللوز. 
 
2- نشر عب الندى ولا يفرز أو يعبأ إلا بعد جفافه. 3- فرز وفرفرة القطن لاستبعاد القشر والأوراق الجافة وغيرها من الشوائب. 
 
4- عدم استخدام أى عبوات من البلاستيك أو استخدام أى ألياف صناعية فى حياكة الأجولة بل يتم استخدام دوبارة قطنية لحماية القطن من التلوث. 
 
5- فى حالة الزراعة المتأخرة يتم الجنى عند تفتح 40 % ثم تعطى رية خفيفة لكى يتم نضج باقى اللوز على النبات.  
 
 

القطن

وزارة الزراعة

الارشاد الزراعي

محصول القطن



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