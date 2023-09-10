تدشين مبادرة "تحويشة" بكفر الشيخ لتمكين المرأة اقتصاديا بالتنسيق مع "حياة كريمة"

كفر الشيخ – محمد سليمان

دشنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتنسيق مع مبادرة «حياة كريمة»، مبادرة ( تحويشة) للتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، بحضور ممثلي المجلس القومى للمرأة وبنك مصر، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ إن الفكرة من إطلاق محاكاة (تحويشة )، هو تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية ،وتعريف الفئات المستهدفة بالتحول الرقمى والتماشى مع تطورات العصر بهدف نشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات داخل القرى من خلال تنفيذ محاكاة بنكية لجميع الإجراءات البنكية ،واستخراج بطاقات ائتمانية ،لإدماج السيدات بالمنظومة المصرفية ودعم إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل لهن وحياه كريمة لأسرهن.

وأضاف أن المجلس القومى للمرأة بدء فعاليات التعريف ببرنامج "تحويشه "فى مركز شباب الجزيرة الخضراء التابع لإدارة شباب مطوبس على مدار يومى 10و11سبتمبر الجارى،وذلك للترويج للبرنامج بالقرية والقرى المجاورة بالتنسيق مع أعضاء وإدارى الفرع والأمانة وموظفي بنك مصر و الشباب والرياضة، لافتا إلى أن برنامج الفعاليات يشمل مرور السيدات بمكاتب التعريف بدور وأنشطة المجلس المجلس ثم مكاتب للتعريف بكيفية الاشتراك في البرنامج وأهميته، ثم يلى ذلك مكاتب موظفي بنك مصر لاستخراج كارت ميزة مجانى، وتنتهى جولة السيدات باستلام حقيبة بها هدية من برنامج تحويشه والمجلس القومي للمرأة.

وعلى هامش البرنامج، تم تنفيذ عدد من الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة ومنها مكتب شكاوى للمرأة واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان، وذلك في إطار التعاون المثمر والممتد بين المجلس القومي للمرأة، ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وعلى جانب آخر نظمت إدارة شباب فوه، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بمركز شباب فوه ، بمشاركة أعضاء أندية التطوع بحضور 45 عضو من أعضاء مراكز شباب «فوه ، العلوى ، سنديون، شمشيره» .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أهمية الدورات التدريبية للإسعافات الأولية للشباب التى تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب ،والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، كما تتناول تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة.