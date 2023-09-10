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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:51 م
تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 496 شاحنة و69 سيارة.
 
شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 173 شاحنة 35 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 323 شاحنة و34 سيارة .
 
يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن و214 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين سينا وبريدج.
 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1102 راكب بموانيها .
 
 
 
 

 


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