تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 173 شاحنة 35 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 323 شاحنة و34 سيارة .

يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن و214 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين سينا وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1102 راكب بموانيها .