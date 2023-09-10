اليوم السابع
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الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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من أرشيف المجد

تحطيم أسطورة الجيش الذى لا يقهر.. الصحافة العالمية توثق حرب 6 أكتوبر قبل 50 عاما (إنفوجراف)

الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:00 م
تحطيم أسطورة الجيش الذى لا يقهر.. الصحافة العالمية توثق حرب 6 أكتوبر قبل 50 عاما (إنفوجراف) الرئيس الراحل أنور السادات

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قبل 50 عاما، كانت الصحافة العالمية على موعد مع حدث من العيار الثقيل.. أرض تحرر، وجنود يرسمون ملامح ملحمة مكتملة الأركان..

في المقابل، أسطورة زائفة عن جيش لا يقهر تسقط كحبات عقد منفرط مع اندفاق خراطيم المياه التي استطاعت ببراعة مصرية خالصة أن تشق طرقاً لها في ثنايا خط بارليف، فكيف كانت العناوين والصفحات الأولى لجرائد الأيام التالية للانتصار على مستوي العالم؟ 

 

هكذا وثقت الصحافة العالمية حرب 6 أكتوبر قبل 50 عاما
 
الصحف البريطانية
الصحف البريطانية

ديلى ميل
ديلى ميل

رويترز
رويترز
 

مجلة نيويوركر
مجلة نيويوركر

 
 
واشنطن بوست
واشنطن بوست

 

*صحيفة واشنطن بوست (كتبت فى الثامن من أكتوبر): 

إن المصريين حققوا نصرا نفسيا على إسرائيل، فى إشارة إلى استعادة مصر السيطرة على قناة السويس، ووصفت الصحيفة الانتصار بأنه لا مثيل له

 

*وكالة رويترز (كتبت فى 11 أكتوبر 1973):

إن الحرب كانت الأكثر ضراوة منذ حرب 1948، وكان واضحا أنهم (أى الإسرائيليون) خسروا المبادرة فى هذه الحرب، وتراجع الجيش الإسرائيلى بسبب النطاق الواسع للأسلحة المتطورة التى تم استخدامها فى الحرب من قبل التحالف العربى.

 

*مجلة نيويوركر:

إن حرب أكتوبر كانت الوحيدة، بين أربعة حروب بين العرب وإسرائيل، التى تفوق فيها المصريون على الإسرائيليين، وكان عبور قناة السويس جريئا وعبقريا.

 

*الصحف البريطانية:

"لقد اتضح أن القوات الإسرائيلية ليست مكونة كما كانوا يحسبون من رجال لا يقهرون، وأن الثقة الإسرائيليّة بعد عام 1967 قد بلغت حد الغطرسة الكريهة التى لا تميل إلى الحلول الوسط، وهذه الغطرسة قد تبخرت فى حرب أكتوبر"

 

*صحيفة ديلى ميل:

إن الأسبوع الذى شهد اندلاع الحرب، كان أسبوع تأديب وتعذيب لإسرائيل، ومن الواضح أن الجيوش العربية تقاتل بقوة وشجاعة وعزم.

 

حرب 6 أكتوبر

انتصارات اكتوبر

حرب أكتوبر

إسرائيل

الرئيس الراحل أنور السادات



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