بوتين يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ونائبة رئيس لاوس بمنتدى الاقتصاد الشرقي

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ونائبة رئيس لاوس، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.

وأوضح بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية السبت - أن بوتين سيجري اتصالات دولية، وستكون نائبة رئيس لاوس، باني ياثوتو، الضيف الأجنبي الرئيسي في المنتدى، وستشارك في الجلسة العامة للمنتدى في 12 سبتمبر مع الرئيس بوتين، كما سيقوم رئيس الدولة بعقد اجتماع منفصل معها قبل الجلسة العامة للمنتدى.

وقال إن بوتين سيجري اجتماعا مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانج قوه تشينج، الذي سيزور أيضا مدينة فلاديفوستوك الروسية ويشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي.

وأضاف بيسكوف أن قضايا الشرق الأقصى والشئون العالمية ستكون على جدول أعمال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي التي ستعقد في 12 سبتمبر الجاري بمشاركة الرئيس الروسي.

وخلص بالقول إن "الجلسة العامة هي دائما حدث مركزي متوقع للمنتدى، حيث ستركز المناقشات على قضايا الشرق الأقصى وتنميته وتقليديا، فإنها تغطي دائما القضايا العالمية الحرجة والمواضيع الأخرى المتعلقة بتنمية بلدنا".

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي-2023، سيعقد في مدينة فلاديفوستوك (إقليم بريموريه الروسي) وسيعقد في هذا العام تحت شعار "على طريق التعاون والسلام والازدهار".