رئيس جامعة الزقازيق يفتتح قاعة الفنون التشكيلية والمعرض الفنى بـ"تربية نوعية"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتح الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، قاعة الفنون التشكيلية بعد تجديدها، والمعرض الفنى السنوى كأحد مشاريع التخرج لطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، تحت إشراف الدكتور هانى حلمى عميد الكلية، والدكتورة غادة شعيب رئيس قسم التربية الفنية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية، الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور شحته حسنى عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي، علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، الدكتور إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أكمل شوقي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لطفى شحاته عضو مجلس النواب، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

وخلال الزيارة اليوم تفقد رئيس الجامعة قاعة الفنون التشكيلية بكلية التربية النوعية بعد تجديدها وتحديثها، والمعرض فني في مختلف تخصصات التربية الفنية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم، من أشغال خشب ومعادن وأشغال فنية وخزف ونحت وتصميم وتصوير وطباعة منسوجات ونسيج، بالإضافة إلى تفقد سيادته لبعض المشاريع الطلابية بالقسم، وكذلك المسرح التعليمي بإحدى المدرجات الجديدة بالكلية.

وأبدى الدكتور خالد الدرندلى إعجابه بالأعمال الفنية المقدمة في المعرض، والتي تدل علي الحس الجمالي المميز، والجهد المبذول في التصميم علي نحو متطور وعصري، لافتاً إلي أهمية الفنون بوصفها قيمة ثقافية معبرة عن حضارات الشعوب ورقيها.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة الاستفادة من إمكانيات الطلاب وتوجيهها الوجهة الصحيحة في تنفيذ العديد من المشروعات الجمالية داخل الجامعة وخارجها، ومؤكداً ايضا على حرص الجامعة على دعم الأنشطة والفن الهادف، مشيدا بكلية التربية النوعية بما تضمه من مواهب ومهارات فنية متنوعة تخدم كافة النواحي المجتمعية في صورة مبتكرة ومبدعة.

ومن جانبه، أشار الدكتور هانى حلمى عميد الكلية، إلى أن أعمال المعرض قائمة على استخدام الأشغال الفنية المتنوعة بقسم التربية الفنية، والقائمة على إنتاج مشغولات فنية معاصرة، موجهاً شكره لإدارة الجامعة؛ علي دعمها لكافة الفعاليات الفنية، وتشجيع الأجيال الموهوبة من الأساتذة، والطلاب على تقديم إبداعاتهم، وخبراتهم؛ من خلال الأعمال الفنية.

جدير بالذكر أنه قد أشرف على مشروع التخرج الدكتورة غادة شعيب رئيس قسم التربية الفنية، الدكتورة أمانى فوزى، الدكتورة أمل خيري، المهندس محمد فرحات.

كما شارك فى المعرض الفنى من أعضاء هيئة التدريس الدكتورة غادة شعيب ، الدكتورة هالة عبد العزيز ، الدكتور أحمد عبد العظيم، الدكتورة داليا الغزاوى، د.دعاء مصطفى، الدكتورة ولاء عبد السلام، الدكتور ساندى سمير، د.أمانى فوزى، الدكتورة هبه عبد الفتاح ، الدكتورة رحاب العويس، الدكتور محمد عبد الرحمن، الدكتور أسماء بكر، الدكتور وائل الشافعى، الدكتورة نها جمال، الدكتورة إيناس جبريل، الدكتور محمد محمود، الدكتورة ريهام كمال.