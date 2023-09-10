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باحث فى علوم الأرض: الهزات الارتدادية بالمغرب مستمرة حتى الآن

الأحد، 10 سبتمبر 2023 09:45 م
باحث فى علوم الأرض: الهزات الارتدادية بالمغرب مستمرة حتى الآن الدكتور إدريس صدقاوى الباحث المغربى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور إدريس صدقاوى الباحث المغربى، أستاذ باجث في علوم الأرض ، إن الهزات الارتدادية بعد الزلازل المدمرة في المغرب مستمرة حتى الآن، خاصة أن الهزة الأولى كانت عنيفة، والعودة للهدوء يحتاج وقتا أكبر.
 
وأضاف أستاذ باجث في علوم الأرض،  في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن المغرب تعرضت صباح اليوم لهزة ارتدادية قوتها 4،5 درجة على مقياس ريختر، وهناك هزات لا تتدعى 3 درجات  وصل عددها اليوم إلى 40 هزة.
 
وأوضح أن الهزات الارتدادية قد لا تتعدى 72 ساعة وقد تصل لأكثر من شهر خاصة إذا كان الزلزال قوى مثل الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز ، موضحا أن سبب الزلزال أن المغرب يوجد على الحافة الشمالية بصفيحة إفريقيا والتي تتقارب بشكل مستمر مع الصفيحة الأورو أسيوية بسماحة 2 سم كل عام وبالتالي هناك طاقة تتولد حتى يصل الضغط لعتبة معينة فيحدث تصدع وينتج عنه زلزال .

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