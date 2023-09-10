المغرب يقيم صلاة الغائب اليوم ترحما على أرواح ضحايا الزلزال المدمر

إيمان حنا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، أنه بتوجيهات من الملك محمد السادس، ستقام، اليوم الأحد، بجميع مساجد المملكة، صلاة الغائب وذلك ترحما على أرواح ضحايا الزلزال الذى وقع فجر أمس السبت. وفق "هيسبيرس".

وستقام الصلاة بجميع مساجد المملكة، وذلك بعد صلاة الظهر.

وقد ذكر التلفزيون الرسمى للمغرب، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 2012 قتيلا، وأضاف أن إعداد المصابين ارتفعت إلى 2059، من بينهم 1404 أشخاص فى حالة حرجة.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن مواطنا فرنسيا لقى حتفه وأصيب 8 آخرين فى الزلزال الذى ضرب المغرب فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وأضافت أن المواطن الفرنسى توفى متأثرا بسكتة قلبية خلال الزلزال، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقالت الوزارة "إننا نأسف لوفاة مواطن فرنسى فى أغادير إثر نوبة قلبية خلال الزلزال"، كما حددت هوية ثمانية فرنسيين مصابين.

وأفادت بأنها على اتصال وثيق بهم من أجل ضمان حسن رعايتهم.