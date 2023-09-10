اليوم السابع
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المصرية للاتصالات "وى" تمنح عملاءها دقائق مجانية للاطمئنان على ذويهم بالمغرب

الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:47 م
المصرية للاتصالات "وى" تمنح عملاءها دقائق مجانية للاطمئنان على ذويهم بالمغرب المصرية للاتصالات - أرشيفية
كتبت هبة السيد

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إتاحة مكالمات مجانية لعملاء المحمول للاطمئنان على ذويهم في المغرب، وذلك بعد كارثة الزلزال التي ضربت البلاد في وقت متأخر من ليلة الجمعة. 
 
وكشفت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إتاحة 15 دقيقة مجانية لعملائها، بمعدل 5 دقائق مجانية يومياً لمدة ثلاثة أيام وذلك بداية من الاثنين 11 سبتمبر الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتأتي هذه الخطوة لدعم عملاء شركة "وي" في مصر للاطمئنان على ذويهم  في المغرب .
 
وشهدت المغرب زلزالاُ عنيفاً بلغت قوته 7.2 درجة في وقت متأخر أمس الجمعة، ويعد هذا الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في المغرب منذ عام 1960.

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