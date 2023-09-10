المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الهيروين وإحراز سلاح نارى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ن .م"عامل ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الهيروين، بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 16 كيسًا من الهيروين، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ش.ع ا" بالسجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص واستعراض القوة مع المجنى عليها "س.ع" وتهديدها بالسلاح الناري بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص واستعراض القوة مع المجنى عليها بتهديدها لرفضها دفع نقود له وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.