اليوم السابع
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المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخصين فى سوهاج

الأحد، 10 سبتمبر 2023 05:36 م
المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخصين فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج- عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ح.ا" عامل، و" م.ح.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها "ا.ع.ص" بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس مباحث مركز أخميم بلاغا من المجنى عليها، بقيام المتهمين بالتعدى عليها بالضرب بعصا شوم وإحداث عاهة مستديمة لها بسبب خلافات بينهم، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليها، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد ، بمعاقبة المتهم "م.خ.ع" عامل، و" ا.خ.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ص.ج.ا" بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس مباحث مركز. أخميم بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بين الطرفين وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم

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