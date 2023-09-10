اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لفكهانى لحيازته 100 طربة حشيش فى الإسكندرية

الأحد، 10 سبتمبر 2023 11:56 ص
المشدد 10 سنوات لفكهانى لحيازته 100 طربة حشيش فى الإسكندرية سجن
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباس رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي، بمعاقبة المتهم "ع.س.ال" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
 
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 15928 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بدائرة القسم.
 
كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات ، أن التحريات توصلت واكدتها المراقبة للمتهم " ع.س ال" صاحب محل فاكهة ، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما سيارة في عملية الترويج ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض علية ، وبتحديد مكان تواجده تم ضبطه وبتفتيشة عثر مبلغ مالي وهاتف محمول ، وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على جوال بلاستيكي وبفض محتوياته، تبين أن يحوي علي عدد 100 طربة حشيش ،وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي، أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 9 كيلو جراما ، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
 

أخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر الحشيش

محكمة جنايات الإسكندرية

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