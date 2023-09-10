اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 سبتمبر 2023 04:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السجن 5 سنوات لطالب وعاطل بتهمة تهديد فتاة بنشر صورها وابتزازها بسوهاج

الأحد، 10 سبتمبر 2023 04:25 م
السجن 5 سنوات لطالب وعاطل بتهمة تهديد فتاة بنشر صورها وابتزازها بسوهاج حبس- أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ا.ح"، طالب، و"هـ.ج.ح"، عاطل، بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بتهديد المجنى عليها "هـ.م.س"، والتعدى على خصوصيتها وابتزازها بنشر صور لها ورسائل على الواتس اب بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها مفادها قيام المتهمين بتهديدها بنشر صور لها ورسائل على الواتس اب والتعدى على حرمتها وخصوصيتها وابتزازها مقابل مبالغ مالية، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة ووجهت النيابة العامة له تهمة التهديد والتعدى على القيم والخصوصية للمتهمين وتم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


سوهاج

جنايات سوهاج

تهديد

اخميم

السجن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة