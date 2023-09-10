اللجنة العليا للاستثمار بالدقهلية توافق على عدد من المشروعات وتناقش طلبات المستثمرين

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم، اجتماعا لاعضاء اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة الدقهلية، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، و وكلاء الوزارات مديري مديريات الاسكان والتموين والزراعة وكافة الادارات المعنية بديوان المحافظة.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع الذي نظمته الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، باشراف عصام حجاج مدير عام الادارة، استعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة لاقامة مشروعات استثمارية بعدد من المراكز والمدن شملت مراكز طلخا وبلقاس والمنزلة والسنبلاوين، حيث أوضح "مختار" أنه تمت الموافقة علي إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية بالمراكز المشار إليها شملت مشروعات محطات للتموين بالغاز والسولار والبنزين للسيارات والمركبات.

وأضاف "مختار"، أن اللجنة ليس لديها مانع من الموافقة علي المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي بشرط استيفاء كافة الآراء الفنية للاجهزة المختصة، وأضاف "مختار" أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن، وطالب مختار بضرورة تضافر جهودنا جميعاً من أجل أن تتحول الدقهلية الي عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية، مشيرا اننا حريصون علي تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار "مختار" إلي ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مصانع جديده تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح "مختار" أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعه والأعمال ولديهم القدره علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصاديه كبيره، وأضاف "مختار" أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعه في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.