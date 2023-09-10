الكونغو الديمقراطية ترحب بإدراج قادة الميليشيات بقائمة العقوبات الأمريكية

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رحبت حكومة الكونغو الديمقراطية ومنظمات العمل المدني والإغاثية في شرق الكونغو بالعقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على ستة أشخاص إضافيين من المشتبه في تورطهم بأعمال سلب و نهب وانتهاكات بحق النساء والأطفال في شرقي الكونغو من عناصر حركة 23 مارس الانفصالية التي تتخذ من شمال كيفو بشرق الكونغو معقلا لها.



وقالت حكومة الكونغو - فى بيان - أن اتفاق التعاون المبرم في مجالات إنهاء الصراع ومكافحة الإرهاب بين الكونغو والولايات المتحدة في نوفمبر من العام الماضي يشكل سندا قويا للجم أنشطة حركة 23 مارس الانفصالية في شرق الكونغو التي عاودت أنشطتها المسلحة ضد المدنيين منذ نوفمبر 2021.



وأشار بيان حكومة الكونغو إلى أن الأجهزة الأمنية ستلاحق أرصدة وشخوص كافة المشمولين بقرارات المعاقبة الأمريكية الصادرة عن وزارة الخزانة بما في ذلك تجميد الأموال والحسابات المصرفية وتفكيك شبكات التمويل وهي القرارات التي تحمل أرقام " الأمر التنفيذي 13413 " و " الأمر التنفيذي 13671" الصادرين في نهاية أغسطس الماضي.