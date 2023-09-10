العلاج الطبيعي مش رفاهية.. 6 نصائح لتجنب مضاعفات الرقبة والظهر

كتبت إيناس البنا

في عالم ملئ الآن بالأجهزة الإلكترونية زادت معاه أمراض العظام والرقبة والمفاصل بين الشباب، ولم تعد أمراض مثل خشونة الركبة أو الرقبة مقتصرة فقط على كبار السن.

في هذا الإطار أوضحت الدكتورة هدير جمال مغربى أخصائى العلاج الطبيعى – ماجستير جامعة القاهرة – أن العلاج الطبيعي الآن أصبح من أساسيات الحياة لاختلاف بيئة العمل الآن عن الأيام السابقة، فمع الجلوس فترات طويلة تمتد إلى 8 ساعات في الشفت أو الفترات الطويلة على أجهزة الموبايل والتابلت زادت معاها مشاكل العظام خاصة الرقبة والعمود الفقرى خاصة بين الشباب وصغار السن.

وأضافت في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أن العلاج الطبيعى الآن أصبح منتشر بالمساعدة مع الأدوية المسكنة لحل المشكلة فهو علاج وظيفى يعمل عبى تجنب الإصابات مكبراً، فيتم استخدام العلاج الطبيعى الان في قطاعات عديدة مثلا إصابات الرياضيين وللسيدا قبل وبعد الحمل والولادة لتجنب السلس البولى وأمراض الأعصاب بالإضافة على كبار السن.

ولكن لتجنب حدوث مضاعفات في العظام يجب اتباع النصائح الآتية:



1. في فترات الشغل الكثيرة يجب تجنب الأوضاع الخاطئة عند الجلوس على الكراسى والمكاتب.

2. يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر في مستوى العين.

3. لا تجلس مع إرخاء الظهر فيجب أن يكون هناك دعم للظهر مع تجنب ربط القدمين في بعضمها، مع ضرورة الظهر والقدم في وضع بزاوية 90 درجة

4. يجب كل ساعة عمل تمارين الإطالة للرقبة واليد والرجل

5. كل ساعة أيضا تغير الوضع من الجلوس للمشى 10 دقائق مثلا في المكتب.

6. حاول ممارسة رياضة باقى اليوم، المشى على أقل تقدير أو لعب السباحة