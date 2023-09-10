السيد القصير: الدولة تشجع على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في الزراعة

كتبت أسماء نصار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر شهدت نهضة زراعية كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأنها المصدر الرئيسي للغذاء، مستعرضا بعض تلك الإنجازات في مجال التوسع الأفقي والرأسي وإقامة المشروعات الزراعية العملاقة، مشيدا بالدور الذي يبذله الفلاح والمزارع المصري من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعبنا العظيم .

وأضاف وزير الزراعة على هامش افتتاحه الدورة الخامسة والثلاثون من معرض "صحاري الدولي" أن الدولة تقدر دور الفلاح ولذلك تقدم له كل الدعم وتضعه في مقدمة أولوياتها، مؤكدا على تشجيع الدولة لاستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في الزراعة لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وتجول القصير في أجنحة المعرض وخاصة المعنية بالزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي ومستلزمات الإنتاج حيث يضم المعرض مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالري الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج والزراعة الحديثة.

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وقال وزير الزراعة ان التواجد الدولى الكبير في المعرض يؤكد على اهمية السوق المصري وقطاع الزراعة الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية مشيدا بمشاركة والصين بأكثر من 40 شركة وكذلك روسيا والتنوع في الدول المشاركة بالمعرض مثل أرمينيا وسويسرا وباكستان وكندا، وبعض الدول العربية والافريقية وكذلك مشاركة دول جديدة للمرة الأولى مثل إنجلترا وذلك بالإضافة للدول دائمة المشاركة والشهيرة بقطاع زراعي قوي، ليصبح مجموع الدول المشاركة 22 دولة.

وأضاف القصير ، أن معرض صحاري فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة وايضا منصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي

يشار إلى هناك شركات أجنبية عديدة مشاركة في معرض صحاري هذا العام ويشهد زخم من عروض الشركات المتخصصه فى نظم ومستلزمات الرى الحديث كما يشهد أيضا عروض من البنوك لعرض منتجاتهم فى مجال الاجرى بزنس ومنصات لتسويق مستلزمات الانتاج الزراعى.

ويقام المعرض سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، ويضم أيضا أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وعلى هامش المعرض تقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة.