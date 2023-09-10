السجن المشدد 6 سنوات لسائق لتجارته فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات فوه «الدائرة الثالثة» في كفر الشيخ ، برئاسة المستشار محمد حسين المر، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، بمعاقبة "ه.م.س.ا.ي"، بالسجن المشدد 6 سنوات، حضورياً، وتغريمه 100 ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية، ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الناري والمضبوطات بحوزته أثناء القبض عليه، وذلك في أحداث القضية رقم 7016 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1904 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال " ه.م.ا.ا.ي"22 سنه سائق من إحدى قرى مركز دسوق لأنه في يوم 24 مايو الماضي بدائرة مركز دسوق، ضبط وبحوزته جوهر الهيروين المخدر، ومخدر الميثامفيتامين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري بغير ترخيص غير مششخن.

وجاء في التحقيقات التي تمت بالنيابة العامة أمام إسلام محمد، وكيل النيابه، أن الرائد أحمد النجار، معاون مباحث مركز شرطة دسوق، قد وردت إليه معلومات أكدتها التحريات والمصادر السرية الموثوق بها، بأن المتهم يقوم بترويج الهيروين المخدر والميثامفيتامين على زبائنه بدائرة مركز دسوق، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابه العامه تم التوجه لمحل إقامته لتنفيذ أمر النيابه، فتم مشاهدته وهو يركب دراجة بخارية بدون لوحات يقودها، وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة جلدية بها 204 لفافة جوهر الهيروين المخدر، و4 لفافات من مخدر الميثامفيتامين، مبلغ مالي ،ميزان حساس،3هواتف محموله،طبنجه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.