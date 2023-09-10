السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة المخدرات فى سوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز العسيرات، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بحيازة الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم فى أحد الأكمنة أثناء تفتيشه وبحوزته قطعة بلاستيكية من الشابو وجوهر الميتامفيتامين، وبمواجهته اعترف بتعاطى المخدرات، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم " م.ا.ع" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة الشابو وجوهر الميتامفيتامين بقصد التعاطى بدائرة مركز العسيرات.