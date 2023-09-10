اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 سبتمبر 2023 07:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لعامل لإتجاره فى المواد المخدرة ببورسعيد

الأحد، 10 سبتمبر 2023 07:03 م
السجن المشدد 3 سنوات لعامل لإتجاره فى المواد المخدرة ببورسعيد حبس - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة مُدان بالإتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
 
وتعود أحداث القضية رقم 3095 لسنة 2023 جنح المناخ والمقيدة برقم 942 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 17 يونيو 2023، باتهام المدعو "م.س.م" 18 عامًا، ويعمل عامل، بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا من الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "خنجر".
 
أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليه، وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.
 
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

جنايات بورسعيد

محكمة جنايات بورسعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة