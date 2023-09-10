السجن المشدد 3 سنوات لعامل لإتجاره فى المواد المخدرة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة مُدان بالإتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وتعود أحداث القضية رقم 3095 لسنة 2023 جنح المناخ والمقيدة برقم 942 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 17 يونيو 2023، باتهام المدعو "م.س.م" 18 عامًا، ويعمل عامل، بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا من الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "خنجر".

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليه، وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.