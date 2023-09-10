الرئيس السيسى وقادة G20 يزورون ضريح "غاندى" فى الهند.. صور

كتب محمد الجالى

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة مجموعة العشرين ضريح المهاتما غاندى، حيث وضعوا أكاليل الزهور على الضريح.

وكان الرئيس السيسي شارك أمس في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين بنيودلهي.

كما شارك الرئيس السيسي، في القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة، التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، وجمعت قادة وممثلي دول ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وفرنسا، وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولى.