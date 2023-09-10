الداخلية تضبط المتهم ببيع أدوات التنقيب عن الآثار أون لاين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بإدارة حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن أماكن للتنقيب عن الآثار، وتسهيل بيع القطع الأثرية للنصب على المواطنين وبفحص هاتفه تبين وجود "آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.