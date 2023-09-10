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الخارجية: استمرار ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب انتهاك لاتفاق المبادئ

الأحد، 10 سبتمبر 2023 07:59 م
الخارجية: استمرار ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب انتهاك لاتفاق المبادئ وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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أكدت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أن استمرار إجراءات ملء خزان سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب، يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ، ومخالفة قانونية، اتصالاً بما تم الإعلان عنه اليوم، حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة.

وأوضحت الخارجية المصرية أن ذلك يعد استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.

ولفتت إلى أن اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي، موضحة أن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.

 


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