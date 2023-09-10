اليوم السابع
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الأحد، 10 سبتمبر 2023 01:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بمصنع أعشاب فى الفيوم

الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:17 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بمصنع أعشاب فى الفيوم جانب من الحريق
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمصنع للأعشاب بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمصنع للأعشاب بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن الحريق شب بمخزن كرتون بالمصنع بسبب ماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
الحريق (1)
الحريق 

الحريق (2)
الحريق 

 


المنطقة الصناعية بالفيوم

حرائق الصيف

الفيوم

محافظة الفيوم



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